TikTok lanceert charmeoffensief, maar stuit op kritische Tweede Kamer

Daarom lanceert TikTok nu een charmeoffensief, in de hoop zo vergaande beperkingen te voorkomen. Met een team van zes mensen, waarvan de helft daadwerkelijk in gesprek ging met de Kamerleden, waren ze naar Den Haag gekomen.

Als TikTok had gehoopt om met een anderhalf uur durend gesprek in de Tweede Kamer al het wantrouwen jegens het techbedrijf weg te nemen, dan is dat niet gelukt. De app is van Chinese makelij en ligt daarom onder een vergrootglas. Daarbij is de videoapp gigantisch populair onder tieners en kinderen, wat leidt tot zorgen over hun welzijn.

In de VS zinspelen beleidsmakers al maanden op een verstrekkend verbod, al is het de vraag of de daad bij het woord wordt gevoegd. Dat is noch in Nederland, noch in Europa aan de orde. Wel heeft de Rijksoverheid het gebruik van de app op werktelefoons verboden. Hetzelfde geldt voor EU-instellingen, waaronder de Europese Commissie.

'Hoop misvattingen'

"Er zijn een hoop misvattingen over onze app", zei Jade Nester, bij TikTok verantwoordelijk voor het databeleid in Europa, na afloop op de vraag met welk doel het bedrijf naar Den Haag was gekomen. "We hebben veel stappen genomen om de veiligheid en privacy van onze gebruikers te beschermen, dat willen we uitleggen."

Toevallig of niet: TikTok kondigde gisteren de volgende stap in 'Project Clover' aan, een plan dat ervoor moet zorgen dat eind volgend jaar alle data van Europese gebruikers op Europese bodem staat. Een Brits beveiligingsbedrijf, NCC Group, houdt toezicht op de beveiliging ervan. "Je hoeft ons dus niet op ons woord te geloven", zei Nester. Ofwel: daarvoor is nu extern toezicht.