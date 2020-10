Boa's waarschuwen NS voor toename steekwapens en agressie in de trein

Boa's in de treinen klagen over de toename van steekwapens aan boord en agressieve passagiers. 650 handhavers hebben daarover een brandbrief aan de directie van NS gestuurd, schrijft Trouw.

De handhavers komen bij fouilleringen de laatste tijd regelmatig priemen tegen en ook wapens als slagersmessen, boksbeugels en zelfs klewangs. Passagiers worden gefouilleerd als ze zich niet willen identificeren als ze op zwartrijden zijn betrapt of op het niet dragen van een mondkapje.

Toename door coronacrisis

Richard Gerrits van de vakbond BOA-ACP kent de verhalen ook. "Elke dag zijn er incidenten en die zijn tijdens de coronacrisis toegenomen", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Dat komt volgens hem onder meer doordat er meer zwartrijders zijn, omdat men denkt dat er minder wordt gecontroleerd. "Mensen vinden ook dat ze gratis kunnen reizen omdat ze een mondkapje dragen."

Als die zwartrijders vervolgens op een station worden aangehouden, komen de boa's bij het fouilleren regelmatig steekwapens tegen. "Je kunt het zo gek niet bedenken."

BOA-ACP heeft meerdere malen bij de NS aangegeven dat er iets moet gaan gebeuren. "We zitten niet te wachten op de eerste dode". Volgens Gerrits onderschat de NS het probleem. "Het wordt liever onder tafel geschoven dan bespreekbaar gemaakt."

Wapenstok

De boa's vragen in de brief opnieuw om invoering van een korte wapenstok om mensen bij geweld op afstand te kunnen houden of om zich te kunnen verdedigen. In het verleden werden deze verzoeken steeds afgewezen.

De NS bevestigt dat er een brief is binnengekomen en zegt dat die nog wordt bestudeerd. Een antwoord op de brief komt in elk geval niet vandaag.

Niet alleen in de trein

Het verplicht dragen van mondkapjes heeft in heel het openbaar vervoer tot toename van agressie geleid. De openbaarvervoerbedrijven melden wekelijks gemiddeld 144 incidenten, zo werd woensdag bekend. Dat gaat dan om schelden, maar ook om spugen of een zware mishandeling.

Een dag eerder was in Amsterdam een 67-jarige buschauffeur gebeten, geschopt en geslagen door een passagier die weigerde een mondkapje op te zetten. De chauffeur liep onder meer een hersenschudding op. De politie is nog op zoek naar de dader.