Openbaar Ministerie wil motorclub Hardliners laten verbieden

Het Openbaar Ministerie (OM) vraagt de rechter om motorclub Hardliners aan te merken als criminele organisatie en te verbieden. Hardliners is volgens het OM een van de grootste outlaw motorcycle gangs van Nederland. Eerder lukte het justitie om de clubs Hells Angels, Bandidos, No Surrender, Catervarius Brotherhood, Satudarah en No Surrender te laten verbieden.

Motorclub Hardliners is in 2019 vanuit detentie opgericht door de 41-jarige Lysander de R. en telde in 2021 al 22 afdelingen. De R. werd in 2018 veroordeeld voor onder meer mishandeling, afpersing en het leidinggeven aan de Hells Angels in Haarlem en zit een straf van negen jaar uit.

'Cultuur van geweld'

Volgens het OM kom uit onderzoek naar Hardliners naar voren dat (bestuurs)leden zich schuldig maken aan strafbare feiten. Ook zou er een cultuur heersen die het plegen van geweld stimuleert en faciliteert. "Bovendien blijkt strafrechtelijke detentie van bestuursleden geen belemmering te vormen om door te gaan met het plegen van ernstige strafbare feiten", stelt het OM.

Het verzoek tot het verbieden van Hardliners is ingediend bij de rechtbank Noord-Holland. Daar loopt al een strafrechtelijk onderzoek naar de motorclub.

Lysander de R. kwam onlangs in het nieuws omdat hij volgens De Telegraaf is overgeplaatst naar de Afdeling Intensief Toezicht van de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Hij zou volgens de krant in de vorige gevangenis een luxeleven hebben geleid, met onder meer gerookte zalm en whiskey bij het eten, een grotere tv en de vrijheid om online te gokken op computers van gevangenisbewaarders. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft niet gereageerd op die verhalen.