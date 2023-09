Herrada wint met machtige punch venijnige Vuelta-rit, strijd om rode trui blijft stil

Na twee dagen van relatieve kalmte - eergisteren was een rustdag en gisteren een tijdrit - waren de benen weer fris. In de eerste 100 kilometer van de etappe lag het tempo met een gemiddelde snelheid van 46 kilometer per uur enorm hoog.

De elfde etappe van de Ronde van Spanje was er een met een enorme aanloop, op weg naar de steile klim in het slot van de koers. Op La Laguna Negra wachtte de renners 6,5 kilometer klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent.

Pas op 103 kilometer van de finish lukte het een groep van 26 man toch om ervandoor te gaan. Een van hen was Thomas (Ineos), die eerder deze Vuelta al afhaakte in de strijd voor het algemeen klassement. Ook de Nederlander Jan Maas (Jayco AlUla) kon mee met de vluchters.

Vuelta bij de NOS

De ontknoping van de Vuelta is dit jaar live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De etappes 13 tot en met 20 zijn te zien op televisie én op een livestream.

Tot etappe 13 volgen we de derde grote ronde van het jaar via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app, live-flitsen op NPO Radio 1, samenvattingen op NPO 1 én uiteraard updates via Teletekst en X, voorheen Twitter.