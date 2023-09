Vier op een rij voor Kooij: sprinter is weer de sterkste in Groot-Brittannië

Olav Kooij verkeert in bloedvorm. De sprinter van Jumbo-Visma heeft zijn vierde etappe op rij gewonnen in de Ronde van Groot-Brittannië. Dat een wielrenner vier dagen achter elkaar wint in dezelfde etappekoers, komt bijna nooit voor.

In een 166 kilometer lange etappe was de 21-jarige Kooij ook woensdag weer de sterkste in een massaspurt. Wout van Aert diende als meesterknecht voor de sprinter en trok in de laatste honderden meters de sprint aan voor Kooij, die het oppermachtig afmaakte. Landgenoot Casper van Uden (DSM-Firmenich) werd tweede, de Brit Ethan Vernon derde.

Kooij is na vier zeges uiteraard de leider in het klassement. Mogelijk zit er nog meer in het vat voor de sprinter, want ook de komende twee etappes zijn nagenoeg vlak.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag.