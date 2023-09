Zeker zestien doden na Russische aanval op markt in Oost-Oekraïne

Bij een Russische aanval op de Oekraïense stad Kostjantynivka zijn minstens zestien mensen omgekomen en twintig anderen gewond geraakt. Een van de doden is een kind, meldt de Oekraïense premier Sjmyhal op X, het voormalige Twitter. De aanval vond plaats op een markt in de stad in de regio Donetsk, dicht bij het front.

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie was het een aanval met een Russische ballistische raket en zijn reddingsoperaties in volle gang. De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Klymenko spreekt van minstens 28 gewonden. Een van de slachtoffers zou een medewerker van de hulpdiensten zijn.

Journalisten van het Amerikaanse persbureau AP zagen ter plaatse meerdere afgedekte lichamen op de grond liggen en hulpdiensten die marktkraampjes blusten. De brand is volgens Klymenko inmiddels uit.

Reactie Zelensky

De Oekraïense president Zelensky heeft via zijn Telegramkanaal op het nieuws gereageerd en deelde een video van de aanval. "Een gewone markt. Winkels. Een apotheek. Mensen die niets verkeerd deden", schrijft hij erbij. Zelensky zegt dat het aantal doden en gewonden nog kan oplopen.

De president haalt in zijn bericht ook uit naar iedereen die nog probeert betrekkingen te hebben met Rusland. Volgens de president sluiten die mensen hun ogen voor de realiteit.

Op de beelden die Zelensky heeft gedeeld, is een luide explosie in een winkelstraat te zien, waarna mensen wegrennen en beschutting zoeken bij de winkels. Foto's die na de explosie zijn genomen, laten uitgebrande auto's en een bebloede vloer in een apotheek zien.

Op de beelden hieronder is de explosie in Kostjantynivka te zien: