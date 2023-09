Balsamo klopt Wiebes in sprint, gevecht op de laatste centimeters

Elisa Balsamo heeft in de Simac Tour de tweede etappe gewonnen. Het scheelde een paar centimeter, maar de Italiaanse renster van Lidl-Trek was in de sprint net iets te sterk voor Lorena Wiebes. De derde plek was voor Charlotte Kool die gisteren de eerste etappe won.

De rit over 139,1 kilometer, met start en finish in Gennep, kende de nodige vluchtpogingen. Femke de Vries, Margaux Vigie en Amalie Lutro probeerden het met nog 75 kilometer te gaan en reden 50 kilometer aan kop, maar ook zij konden een sprint niet voorkomen.

Op vijf kilometer van de finish zetten Quinty Ton en Christina Schweinbergerde aanval in, maar die werd op zo'n honderd meter voor de eindstreep onschadelijk gemaakt. In een spannend gevecht leek Wiebes met de hulp van Demi Vollering en Lotte Kopecky gebeiteld te zitten, maar het laatste woord was aan Balsamo.

Laatste koers Van Vleuten

Annemiek van Vleuten eindigde op zes seconden van Balsamo op plek 42. De Movistar-renster (40) rijdt haar laatste koers. In 2017 en 2018 won ze het klassement. Marianne Vos is met vier eindzeges recordhouder.