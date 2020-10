Stuiterende bidons boezemen angst in: 'Alsof er een bom op de weg ligt'

Bidons boezemen angst in: 'Alsof er een bom op de weg ligt' - NOS

De ene valpartij was nog vreemder dan de andere. Geraint Thomas zwiepte maandag tegen het asfalt, Pieter Weening viel dinsdag opeens voorover. Beide renners moesten de strijd staken in de Giro d'Italia. De oorzaak? Ze reden tegen een drinkbus aan. Beide bizarre tuimelingen maakten vele tongen los in het wielerpeloton. "Het is tegenwoordig alsof je over een baksteen rijdt", klaagde Weening in De Telegraaf. "Dan is het niet meer te houden." Dat bidons over de weg stuiteren lijkt van alle tijden. Waarom zijn de gevolgen nu opeens erger?

Vreemde zwieper Geraint Thomas in derde Giro-rit - NOS

Volgens Koen de Kort, renner en ploeggenoot van Weening, komt het door de vernieuwde sluiting van de bidons. "Je moet de dop er tegenwoordig echt afschroeven. Vroeger zat er een soort klepje op waardoor als er druk op de bidon kwam te staan, door een wiel van een fiets, het klepje openschoot." Het klepje is vervangen door een stevige dop. "Nu kan de druk er alleen maar af als het tuitje openschiet, maar daar kan niet veel water doorheen. De druk gaat er dus niet af en dan blijft zo'n bidon echt hard. En dus gevaarlijk." Een bom De Kort ziet dat renners zich er anders door gaan gedragen. "Iedereen is nu extra voorzichtig. Ik merkte het woensdag in de Brabantse Pijl. Op het moment dat er een bidon op de weg valt, gaat iedereen direct in de remmen. Alsof er een bom op de weg ligt."

Weening valt over bidon: einde Giro - NOS

Het leidt tot de volgende vraag: kan het probleem opgelost worden? Tijdrijder Alex Dowsett postte een filmpje op Instagram hoe de argeloze renners in het peloton op een goede manier hun bidons moeten weggooien. Dat is ook de eerste gedachte van oud-renner Lars Boom, nu verantwoordelijk voor het materiaal bij de vrouwenploeg van CCC-Liv: het is voor een deel een probleem van de renners zelf. "Je moet je er van bewust zijn dat je je bidon goed moet terugsteken in de houder. En als je 'm weggooit, moet je ervoor zorgen dat die niet weer terug de weg op kan stuiteren." Maar dat is dan nog geen oplossing voor het probleem. De drinkbussen kunnen, en dat is in het geval van Thomas waarschijnlijk gebeurd, ook uit de houder schieten als het peloton over een slecht wegdek rijdt.

Pieter Weening valt over een bidon in de vierde etappe van de Giro - NOS