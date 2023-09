Hermoso klaagt Rubiales aan voor aanranding na veelbesproken kus

Jenni Hermoso heeft een officiële klacht ingediend bij het Spaanse Openbaar Ministerie. Zij beschuldigt de voorzitter van de Spaanse voetbalfederatie, Luis Rubiales, van aanranding. Hermoso kreeg vlak na de gewonnen WK-finale een kus op haar mond van hem.

Doordat Hermoso nu een officiële klacht heeft ingediend, kan het Openbaar Ministerie in Spanje een rechtszaak beginnen tegen Rubiales. Zonder de klacht van de speelster kon er geen verder strafrechtelijk onderzoek worden gedaan naar de voorzitter van de Spaanse voetbalbond RFEF, die op dit moment door de FIFA voorlopig geschorst is. Als seksueel misbruik wordt aangetoond, kan Rubiales een celstraf van één tot vier jaar krijgen.

Het is weer een nieuwe stap in de zaak, die begon tijdens de huldiging na de door Spanje gewonnen WK-finale. De bondsvoorzitter zei dat de kus was gegeven in een moment van uitbundigheid. Daarna bood hij halfslachtig zijn excuses aan, maar aftreden wilde Rubiales niet. "Het was een spontane wederzijdse kus. Ik zal vechten tot het einde. Het gaat hier niet om gerechtigheid, maar om een sociale executie", zei Rubiales.

Hermoso kondigde stap al aan

Wat volgde, was een storm van kritiek van over de hele wereld. Hermoso liet weten dat ze de kus niet leuk vond. Daarnaast zei ze dat zij en haar familie door de Spaanse bond onder druk waren gezet om haar steun aan Rubiales te betuigen. Dat deed de speelster niet en Hermoso zei dat ze maatregelen wilde tegen Rubiales.

"We werken eraan dat de daden die nooit eerder vertoond zijn niet onbestraft blijven en dat er maatregelen worden genomen die de voetbalsters beschermen tegen gedragingen die in onze ogen onaanvaardbaar zijn", stond destijds in een verklaring.

Nu voegt ze daad bij het woord en zet ze de volgende stap. Ook de hoogste Spaanse sportrechtbank doet nog onderzoek naar "ernstig wangedrag" van de bondsvoorzitter. Rubiales zelf heeft nog niet gereageerd op het indienen van de officiële klacht.