Ruim 11.000 hardlopers gediskwalificeerd bij marathon Mexico na valsspelen

De organisatie van de marathon in Mexico-Stad kwam in actie na tips van andere lopers. Het is niet de eerste keer dat deze marathon op grote schaal deelnemers op deze manier moet diskwalificeren. Tijdens de editie van 2017 liepen zo'n 6.000 hardlopers tegen de lamp.

Er stonden vorige week 30.000 deelnemers aan de start in Mexico-Stad en ruim een derde van dat aantal werd enkele dagen later gediskwalificeerd nadat hun elektronische chip niet elk tussenpunt had geregistreerd. Deelnemers gooiden het vervolgens op 'technische problemen', maar de organisatie zegt in een verklaring dat er veel valsspelers waren.

"De marathon in Mexico-Stad was de zwaarste marathon die ik heb gelopen", vertelt hardloper Frank Matthijssen uit Nispen. Maar voor ruim 11.000 deelnemers van de laatste editie was die marathon helemaal niet zo zwaar. Zij werden gediskwalificeerd omdat ze valsspeelden. Die lopers zouden onderweg gebruik hebben gemaakt van auto's en het openbaar vervoer om sneller aan de finish te komen.

"Het is altijd mogelijk om vals te spelen, dat is zelfs bij de marathon van Rotterdam mogelijk", zegt Frank Matthijsen. Hij liep 22 marathons in Olympische Steden en zo ook in Mexico-Stad, in 2012. "Ik snap het alleen niet. Je wil dat toch helemaal niet? Dan kom je met je medaille aan bij de finish en zeg je dat je maar 30 of 35 kilometer hebt gelopen. Dat zou bij mij nooit naar boven komen."

Er zijn meerdere mogelijkheden om in Mexico vals te spelen, weet Matthijssen. "Tussen twee grote, brede, straten in lopen ook wegen. Dus als je een keer linksaf slaat, kun je makkelijk afsnijden. Ook een ritje met de metro is mogelijk, vertelt de hardloper.

"Bezoekers gaan ook met de metro om op verschillende plekken te kunnen kijken, dus dat zouden hardlopers ook kunnen doen. Ik heb dat toen niet zien gebeuren, want ik was al geweldig in strijd met mezelf", lacht de Brabander.

Dit jaar werden de frauderende lopers meerdere malen gesnapt. Een account op X, het voormalige Twitter, plaatst foto's met deelnemers die valsgespeeld zouden hebben en hoe ze dat deden.