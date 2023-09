Koeman kiest voor Flekken onder de lat tegen Griekenland: 'Hij verdient het'

Mark Flekken verdedigt donderdagavond in Eindhoven het doel van het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de doelman van Brentford zijn kans zelf afgedwongen. "Ik vind dat hij het verdient om te spelen. Mark zit er lang bij, heeft een geweldige transfer gemaakt en speelt voor een langere periode goed en is fit", legde Koeman uit. Flekken uitte deze week in Zeist al het vertrouwen dat hij de eerste keuze van Koeman zou kunnen gaan worden. De bondscoach vindt het geen probleem als een speler zich zo zelfverzekerd uitlaat. "Ik vind het juist wel leuk. Hij heeft gelijk gehad."

Bart is en wordt een geweldige keeper en hij heeft een geweldige toekomst voor zich, maar ik kies nu voor Mark. Ronald Koeman over doelman Bart Verbruggen

Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion FC) en Andrie Noppert (sc Heerenveen) waren voor Koeman de andere gegadigden onder de lat. Met name Verbruggen leek ook een serieuze kandidaat om te gaan keepen tegen de Grieken. "Bart is en wordt een geweldige keeper en hij heeft een geweldige toekomst voor zich, maar voor morgenavond kies ik voor Mark"

Koeman stond ook nog even stil bij de opvallende uitspraken van Louis van Gaal over Lionel Messi. De oud-bondscoach van Oranje vertelde maandag dat de wereldtitel van Argentinië een "vooropgezet spel" was en kon zich niet aan de indruk onttrekken dat Messi wereldkampioen moest worden. "Ik zou het persoonlijk niet doen, maar iedere mening moet je respecteren", vond Koeman. Hij kon zich overigens wel iets voorstellen bij de woorden Van Gaal. "Ik heb tijdens mijn carrière in Spanje soms ook wel het gevoel gehad dat Madrid werd voorgetrokken dan Barcelona." Toch beseft Koeman, die op zijn beurt de Spanje-uitspraak met kleine glimlach deed, dat je jezelf met zulke worden op glad ijs begeeft. "Als je het niet kunt onderbouwen, lijkt het me beter om niets te zeggen."

Bondscoach Ronald Koeman gaat in over de ontstane commotie na de uitspraken van Louis van Gaal over Lionel Messi. - NOS

De belangen zijn donderdagavond groot voor Oranje. De formatie van Koeman heeft in Eindhoven een overwinning nodig om de aansluiting in groep B van de EK-kwalificatie te houden. Nederland startte de cyclus op 24 maart met een ontluisterende 4-0 nederlaag tegen WK-finalist Frankrijk in Parijs. Oranje boekte drie dagen later een nauwelijks tot de verbeelding sprekende 3-0 zege op voetbaldwerg Gibraltar. Koeman kan in deze interlandperiode onder anderen geen beroep doen op de geblesseerden Memphis Depay, Jurriën Timber, Justin Bijlow, Steven Bergwijn en Sven Botman.