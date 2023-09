Na jaren weer nieuwe Stones-plaat: 'Vet dat ze nog steeds bestaan'

Robin Scherrenburg, voorzitter van de Nederlandse Stones-fanclub Forty Licks, kijkt er al jaren naar uit. Het laatste album van de Stones met eigen nummers, Bigger Bang, verscheen in 2005. "Daarna was er, naast enkele live-albums en compilaties, alleen een album met covers in 2016. Er waren wel voortdurend geruchten, dat ze weer in de studio zaten. Die kwamen soms zelfs van de Stones zelf. Maar de Stones is een band die zelf bepaalt of en wanneer ze een album uitbrengen, niet de platenmaatschappij. Er zit totaal geen druk op. Dus hier is echt heel lang op gewacht."

In 1964 verscheen het eerste album van de Rolling Stones. Bijna 60 jaar later is er veel veranderd, maar de Stones zijn er nog en ze presenteren vandaag een nieuwe plaat: Hackney Diamonds.

Zeker na de dood van drummer Charlie Watts in 2021 was het de vraag of het er überhaupt nog zou komen, dat nieuwe album. Ze hadden het erbij kunnen laten, erkent Gijsbert Kamer, popjournalist bij de Volkskrant in NOS Met het Oog op Morgen. "Dat hadden ze kunnen doen, maar ik denk dat Keith Richards en zeker Mick Jagger eigenlijk niks anders willen en kunnen dan dit: deze machine of dit bedrijf voortzetten."

Ook voor Kamer is het nieuwe album een fijne verrassing. "Als dit 30 jaar geleden was gebeurd, had ik gezegd: nou wat kan mij het schelen. Maar de laatste jaren ben ik me gaan realiseren hoe ontzettend belangrijk en leuk het is dat ze nog altijd bestaan. Dat ze nog op het podium staan alsof ze 40, 50 zijn. Dat vind ik echt heel bijzonder en als ze gaan verdwijnen is er ook echt iets heel essentieels weg. Dan verdwijnt er iets uit de rock-'n-roll."

Hackney Diamonds is het dertigste studio-album van de legendarische band. Het wordt gepresenteerd in stijl, via een livestream vanuit de Londense wijk Hackney, met de bandleden (van wie er twee over de tachtig zijn) en de Amerikaanse komiek Jimmy Fallon. Er werd veel over gespeculeerd, zoals over de mogelijkheid dat ex-Beatles Paul McCartney en Ringo Starr eraan hebben meegewerkt.

Stones-fan Scherrenburg probeert er niet al te veel van te verwachten, want niet alle 30 studioalbums waren voor hem even goed. "Het hangt er een beetje vanaf wat ze gaan brengen. Als er nummers opstaan zoals Doom and Gloom, dat was een heel goed rocknummer dat ook voor de muziek van nu nog relevant is. Bridges to Babylon ook, dat hele album was goed. Maar Bigger Bang was wat mij betreft gewoon matig."