Kamer wil korting ouderenzorg niet behandelen, aantal stikstofplannen wel

Maar het betekent niet dat het kabinet alle voorgenomen stikstofplannen gaat doorzetten. De commissie stemt alleen over voorstellen die al zijn ingediend en dat geldt niet voor de veelbesproken stikstofwet, die de doelen voor stikstofuitstoot moet regelen.

Het gaat onder meer om honderden miljoenen aan kortingen die het kabinet-Rutte IV wil doorvoeren. Gisteren demonstreerden honderden mensen in Den Haag nog tegen de plannen van het kabinet .

De maatregelen die demissionair minister Helder voor Langdurige Zorg wil nemen in de ouderenzorg, waaronder de verpleeghuiszorg, zijn zo vergaand dat de Kamerleden vinden dat kabinet en Kamer wat dat betreft niet over hun graf heen moeten regeren.

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat de onderwerpen controversieel zijn, bleek vandaag. De Tweede Kamer als geheel neemt volgende week een definitief besluit, maar het is niet de verwachting dat dat anders uitvalt.

Politiek verslaggever Lars Geerts:

"Dat de commissie geen onderwerpen controversieel heeft verklaard, betekent niet dat alle plannen rondom landbouw en de stikstofaanpak gewoon doorgaan. De stikstofwet bijvoorbeeld, waarin het omstreden jaartal 2030 is opgenomen, is niet controversieel verklaard omdat hij nog niet officieel naar de Kamer is gestuurd.

Vanuit het ministerie komt de boodschap dat minister Van der Wal niet van plan is dat alsnog te doen. Hetzelfde geldt min of meer voor minister Adema van Landbouw. Na het mislukken van het Landbouwakkoord zou hij met eigen voorstellen komen voor hervormingen. Officieel mag hij die van de commissie nog uitwerken en indienen, maar de kans dat de Kamer ze voor de verkiezingen gaat bespreken, is miniem.

Zo lijkt het alsof de Tweede Kamer volle bak door wil, maar in de praktijk zal er toch vertraging zijn op grote onderwerpen."