Vanavond op tv: Uitspraak Frontex • Kamer spreekt TikTok-top

Frontex niet medeplichtig aan het illegaal uitzetten Syrisch gezin

De Europese grensbewakingseenheid Frontex is niet aansprakelijk voor het illegaal uitzetten van een gezin van asielzoekers naar Turkije. Dat oordeelde het Europese Hof van Justitie vandaag. Het gezin vluchtte in 2016 vanwege de oorlog in Syrië via Noord-Irak en Turkije naar Europa. Ze wilden in Griekenland asiel aanvragen, maar werden door de Griekse autoriteiten en Frontex met een vliegtuig teruggevlogen naar Turkije.

Volgens het Hof is Frontex niet aansprakelijk voor eventuele schade. De rechter meent dat Griekenland zelf verantwoordelijk is voor de uitzetting. We spreken hierover met Frontex-topman Hans Leijtens, en praten verder met het Syrische gezin en deskundigen.