Uitgestelde start WK-kwalificatie Zuid-Amerika: Messi scoort, woede bij Chili

Een half jaar later dan de bedoeling was - de coronacrisis noopte tot uitstel -, is in Zuid-Amerika in lege stadions begonnen met de kwalificatie voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Argentinië startte de reeks met een magere 1-0 zege op Ecuador, terwijl Uruguay dankzij een treffer in blessuretijd net aan het langste eind trok tegen Chili.

Hoewel Lionel Messi een fletse interland afwerkte, werd de FC Barcelona-vedette wel de matchwinnaar. De Argentijn, wiens schorsing van één wedstrijd na zijn rode kaart bij de Copa América van vorig jaar juli verjaard was, schoot de thuisploeg in de dertiende minuut vanaf de strafschopstip naar 1-0 en daar bleef het verder bij in stadion La Bombonera in Buenos Aires.

Dat viel vooral Lautaro Martínez en Lucas Ocampos te verwijten; ze verprutsten prachtige kansen voor Argentinië, waar Ajacied Nicolás Tagliafico de hele wedstrijd meespeelde.

"We hebben bijna een jaar niet samen gespeeld", verontschuldigde aanvoerder Messi zich na de kleine overwinning. "Iedereen was daardoor best een beetje nerveus. We hadden gehoopt wat beter te voetballen."

Chili voelt zich bestolen

Ook Luis Suárez, Messi's voormalige kompaan bij Barcelona, benutte een penalty voor zijn land. Hij zette Uruguay kort voor rust op voorsprong tegen Chili. De geslepen routinier Alexis Sanchez bezorgde de gasten de gelijkmaker in de 54ste minuut. De confrontatie in Montevideo leek op een remise uit te draaien, totdat Maxi Gómez in de extra tijd alsnog de 2-1 op het scorebord schoot.