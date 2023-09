OM eist tbs tegen patiënt die huisarts in Den Haag neerstak

Het Openbaar Ministerie eist geen celstraf maar tbs met dwangverpleging tegen de man die afgelopen februari zijn huisarts zou hebben neergestoken in een praktijk in Den Haag.

Volgens deskundigen was de man volledig ontoerekeningsvatbaar, omdat hij in een psychose verkeerde. Het OM neemt deze conclusie over en eist daarom geen gevangenisstraf tegen Michaël R.

De 39-jarige man wordt verdacht van het neersteken van de arts tijdens een afspraak bij Zuiderpark Huisartsen. De arts raakte ernstig gewond en kan niet meer als dokter aan het werk. In de rechtszaal werd vanochtend een verklaring van het slachtoffer voorgelezen.

"Zonder iets te zeggen stak je me, toen we bijna klaar waren. Je stak me twee keer in mijn buik. De derde kon ik nog net tegenhouden met mijn arm. Je liep weg alsof er niks gebeurd was", was onder meer te horen in de verklaring. "Ik kan je haast niks kwalijk nemen, maar ik ben wel boos", zei de arts.

Problemen met alcohol en drugs

De dader werd kort na de steekpartij aangehouden. Bij hem thuis werden verschillende wapens gevonden, zoals een samoeraizwaard en een luchtbuks. R. verklaarde vanochtend dat het al lange tijd slecht met hem ging. Hij vond dat hij niet genoeg werd geholpen in de huisartsenpraktijk en had problemen met onder meer alcohol en blowen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.