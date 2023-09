Zomer 2023 wereldwijd met afstand de warmste ooit gemeten

Afgelopen zomer was wereldwijd "met afstand" de warmste ooit gemeten, melden de Wereld Meteorologische Organisatie en Copernicus, het klimaatbureau van de Europese Unie. De temperatuur op aarde was in de maanden juni, juli en augustus gemiddeld 16,77 graden en dat is 0,66 graden hoger dan het gemiddeld in de jaren 1991 tot en met 2020 was.

Wereldwijd noemen wetenschappers de verbranding van onder meer steenkool, olie en aardgas en El Niño, een tijdelijke opwarming van delen van de Stille Oceaan, als belangrijkste oorzaken van de temperatuurstijging.

Broeikasgas en El Niño

Copernicus-bestuurder Samantha Burgess wijst in een reactie op de cijfers nog eens op het "overweldigende wetenschappelijke bewijs" voor klimaatverandering. "We zullen klimaatrecords en een toename van extreme weersverschijnselen blijven zien, die een impact hebben op de samenleving en op ecosystemen, totdat we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen", waarschuwt ze.

Ook klimaatexpert Peter Siegmund van het KNMI is bezorgd over de nieuwste cijfers. "Deze drie maanden steken er met kop en schouders bovenuit. Ook zonder het effect van El Niño stijgt de gemiddelde temperatuur wereldwijd. Opmerkelijk is ook dat de warmste maand ooit gemeten afgelopen juli was. En augustus was de op een na warmste maand."