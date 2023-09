Blauwtongbesmetting op vier schapenbedrijven, voor het eerst sinds 2009

Op vier schapenhouderijen in Noord-Holland en Utrecht is het blauwtongvirus vastgesteld. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de ziekte, die geen gevaar voor mensen vormt, weer in Nederland is gevonden.

Blauwtong is een ziekte die alleen herkauwers zoals schapen, runderen en geiten kunnen krijgen. Sinds 2012 had Nederland een zogenoemde EU-vrijstatus, omdat ons land drie jaar vrij van blauwtong was. Daardoor kon Nederland makkelijker dieren exporteren. Ze hoefden niet meer te worden gevaccineerd.

Die vrijstatus is nu vervallen, meldt demissionair minister Adema van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. "Ik begrijp dat daar zorgen over kunnen bestaan en ben daarom hierover in gesprek met de betreffende sectoren." Zo overlegt hij over een geschikt vaccin.

"Voor de betreffende houders is dit schrikken en voor de zieke dieren erg vervelend", schrijft Adema verder. Er wordt bron- en contactonderzoek gedaan en de besmette bedrijven worden tijdelijk geblokkeerd. "Dit betekent dat er tijdelijk, uitgezonderd naar de slacht, geen dieren of levende producten afgevoerd mogen worden."

Insectenwerende maatregelen

Blauwtong wordt verspreid via knutten, een soort mug, en niet via direct contact tussen besmette dieren. "We moeten dus helaas rekening houden met het feit dat er meer positieve gevallen gevonden worden de komende periode", schrijft de minister. Wel moeten de bedrijven waar het kan insectenwerende maatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

Blauwtong werd in 2006 voor het eerst in Nederland geconstateerd. In mei 2008 werden de eerste dieren tegen de ziekte gevaccineerd. Ook in veel andere landen van de Europese Unie raakten dieren besmet.

In tegenstelling tot bij vogelgriep, hoeven er bij blauwtong geen dieren te worden geruimd, zegt Adema. Ze kunnen er wel flink ziek van worden.

LTO Nederland noemt onder meer hoge koorts, dikke lippen en tong, neusuitvloeiing, kwijlen en rode tot paarsblauwe slijmvliezen als symptomen bij schapen met blauwtong.