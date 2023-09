Doden door noodweer in Griekenland, Bulgarije en Turkije

Griekenland, Bulgarije en Turkije hebben te maken met hevige regenval en overstromingen. Het noodweer heeft aan zeker acht mensen het leven gekost.

In Turkije zijn drie kampeerders om het leven gekomen toen zij werden verrast door overstromingen. Ook in de hoofdstad Istanbul, waar delen van de stad onder water staan, kwamen twee mensen om het leven door het noodweer. Door onweersbuien en overstromingen in de stad kwamen tientallen mensen in een bibliotheek vast te zitten.

In buurland Bulgarije zijn twee mensen omgekomen in de kustregio. In de badplaats Tsarevo staan huizen, campings en hotels onder water. Auto's werden meegesleurd en bruggen stortten in.

650 tot 700 millimeter

Ook Griekenland kampt met het extreme weer. Na een periode van hevige bosbranden hebben delen van het land te maken met overstromingen. Gisteren kwam er een man om het leven toen een muur instortte. Naar verwachting houdt het slechte weer ook vandaag nog aan.

Het nationale meteorologisch instituut van Griekenland verwacht dat er in de regio Pilion, ten noorden van Athene, vandaag en morgen zo'n 650 tot 700 millimeter regen valt. Dat is meer dan er normaal gesproken in een heel jaar valt in Athene (zo'n 400 millimeter).