'Kabinet moet 250 miljoen euro extra steken in aanpak drugscriminaliteit'

Nederland is niet opgewassen tegen de groeiende drugscriminaliteit. Daarvoor waarschuwen onderzoekers in Trouw. Veel gemeenten en de politie hebben niet genoeg geld en mensen om die criminaliteit aan te pakken en om te voorkomen dat jongeren zich ermee bezig gaan houden.

Volgens de onderzoekers is er per jaar structureel 250 miljoen euro extra nodig, evenals duizend extra rechercheurs. "Het gaat eigenlijk op twee punten mis", zegt Peter Noordanus in het NOS Radio 1 Journaal. De oud-burgemeester van Tilburg schreef met hoogleraar ondermijning Pieter Tops en criminoloog Edward van der Torre het plan Naar een pact voor de rechtsstaat 2.0.

Het gaat volgens de onderzoekers mis aan onze grenzen, zoals in de havens waar cocaïne blijft binnenkomen, en de grensregio's waar drugs worden geproduceerd. "Maar ook vooral in onze steden waar de politie de opsporing van kleinere drugscriminaliteit niet kan bijbenen", zegt Noordanus. "Dat maakt dat die criminaliteit extreem lucratief blijft en jongeren daar vaak snel in terechtkomen."

Kleine jongens aanpakken

Het opsporen van die kleine drugscriminaliteit in de wijken is belangrijk, zegt hij. "Dat is eigenlijk het pad naar criminele carrières die tot grotere daden leiden. De criminele top van onze drugsindustrie is ook begonnen als kleine jongen."

"Denk aan een hennepkwekerij", zegt Tops tegen Trouw. "Dat is voor de politie niet zo interessant. Maar voor een wijk is de opsporing ervan cruciaal, omdat criminele netwerken rond zo'n kwekerij zijn vertakt in de wijk."

Volgens de onderzoekers moet er meer worden gedaan aan preventie. Om dat te kunnen doen moet er worden geïnvesteerd in lokale opsporing, maar bijvoorbeeld ook in een persoonsgerichte aanpak voor jongeren.

'Italiaanse toestanden'

"De noodkreten van onder meer de politiechefs van Amsterdam en Rotterdam laten ook zien dat er echt een probleem zit", zegt Noordanus. Zij trokken vorige maand aan de bel in een gezamenlijke brief die in handen kwam van EenVandaag, over "de almaar groeiende drugscriminaliteit".

De burgemeesters, hoofdcommissarissen en hoofdofficieren van justitie vrezen voor "Italiaanse toestanden" in hun steden. Ook zij vragen om extra geld en mensen en willen "versterking van de wijkgebonden politie en forse uitbreiding van de recherchecapaciteit".

De afgelopen jaren gingen jaarlijks tientallen miljoenen euro's naar gemeenten waar deze problemen spelen. Dat geld helpt volgens Noordanus zeker, maar het is nog niet genoeg. "De omvang en de aantrekkingskracht van die drugscriminaliteit op jongeren is groter dan gedacht."