IND doet te lang over dossiers gezinshereniging: dwangsommen lopen op

Statushouders moeten steeds langer wachten voor hun familieleden naar Nederland kunnen komen. Dat is niet alleen pijnlijk voor hen, maar kost de Nederlandse staat ook geld. Het aantal dwangsommen dat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) moet betalen, was in juni dit jaar bijna de helft meer ten opzichte van heel vorig jaar. De stapel zaken die de IND moet behandelen, groeit elke maand verder. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven en een status krijgen, hebben recht op gezinshereniging, maar de afhandeling van de dossiers gaat moeizaam. De IND moet een nareis-aanvraag binnen zes maanden behandelen. Maar op dit moment staan bijna 13.000 aanvragen langer dan die voorgeschreven periode open. En dat kost de Staat geld. Want als de IND de vastgestelde termijnen niet haalt, moet die een geldbedrag uitkeren aan de vluchteling. In 2022 moest de instantie 883 dwangsommen betalen, totaal 1 miljoen euro. Tot en met juli 2023 staat de teller al op 1317 betaalde dwangsommen. Dat was in het eerste half jaar al 1,5 miljoen euro. 'Slecht voor ontwikkeling kinderen' Volgens onderzoeker migratierecht Carolus Grütters zijn de achterstanden bij de IND een structureel probleem, gecreëerd door de politiek. "Een van de problemen waar de IND mee wordt geconfronteerd, is de financieringswijze. Die is sinds de oprichting in 1994 gebaseerd op het idee: als je vandaag minder dossiers hebt dan gisteren, dan krijg je morgen minder geld en dus minder personeel. Dat systeem zorgt structureel voor achterstanden."

Jason vluchtte om dringende persoonlijke redenen uit Trinidad, maar het nareisverzoek voor zijn 11-jarige zoon ligt al bijna anderhalf jaar op de stapel.

Asielrechtadvocaat Vivian Oliana staat asielzoekers in Nederland bij. Zij schetst dat er na zes maanden vaak niet eens een medewerker op een zaak zit. "Daardoor kun je niet direct met een persoon bellen die verantwoordelijk is voor de zaak. Dan bel je naar het algemene nummer, zit je regelmatig heel lang in de wacht, en dan wordt het doorgegeven aan de afdeling met de hoop dat het wordt opgepakt." Het effect op de vluchtelingen hier en de gezinsleden die zijn achtergebleven is groot, zegt Oliana. "Vooral voor kinderen heeft het een erg nadelig effect op hun welzijn en ontwikkeling als ze nog langer gedwongen van elkaar gescheiden zijn." Sinds 2013 zijn ruim 88.000 nareizigers in Nederland gearriveerd. Meer dan de helft van hen is minderjarig en daarvan zijn weer de meesten jonger dan twaalf jaar. Het aantal nareizigers schommelt erg door de tijd. In 2017 was er een piek en daarna was het enkele jaren rustiger. Sinds 2021 stijgt het aantal nareizigers weer:

