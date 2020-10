Waar ben je als Nederlander nog welkom deze herfstvakantie?

Kijk eerst naar het reisadvies van de Nederlandse overheid . Nederlanders die naar landen of gebieden reizen die worden afgeraden door de overheid, wordt sterk geadviseerd om bij thuiskomst tien dagen in quarantaine te gaan.

Een paar dagen weg tijdens de herfstvakantie is normaal gesproken eenvoudig te regelen. Maar door het oplopende aantal coronabesmettingen in Nederland en de rest van Europa is er een wirwar aan regels en reisadviezen ontstaan. Waar kun je nog heen?

Er zijn ook landen die Nederlanders weren, zoals Denemarken. Daar kom je alleen binnen met een geldige reden, zoals een familiebezoek. Ook kun je niet naar Hongarije. Dat land laat alleen maar eigen inwoners toe.

Andere landen leggen inreisbeperkingen op. Zo mogen Nederlanders bijvoorbeeld wel naar Duitsland, maar dan moeten ze bij aankomst een recente negatieve coronatest laten zien. Alleen inwoners van Zeeland kunnen zonder extra voorwaarden naar Duitsland reizen.

De Belgische overheid heeft Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Gelderland, Flevoland of Noord-Brabant betiteld tot 'rode zones', vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in deze provincies. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen vanuit die regio's naar België worden afgeraden. Reizigers uit die provincies moeten zich bij aankomst laten testen en verplicht 7 dagen in quarantaine.

Volgens reisbrancheorganisatie ANVR is onbezorgd een vakantie boeken er niet meer bij. Mirjam Dresmé: "Je moet de website van Buitenlandse Zaken goed in de gaten houden. Zelfs als een land volgens de Nederlandse autoriteiten geel is, kan het zijn dat je niet welkom bent. Zeker niet als je uit een van de regio's komt met veel besmettingen."

Eigen land

Net als in de zomer kiezen veel Nederlanders daarom voor vakantie in eigen land. "Op onze Nederlandse parken verblijven veel meer Nederlanders dan normaal", vertelt Marthijn Tabak van Center Parcs. En daar was plek, want vakantiegangers uit de buurlanden blijven liever dicht bij huis. "Duitsers kiezen normaal voor de parken Zandvoort of Port Zélande, maar willen nu dat we ze omboeken naar een park in Duitsland. Belgen veranderen hun Nederlandse trip ook in een verblijf in een park in eigen land."