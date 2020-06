Trump verwijdert White-Powertweet die hij eerst had geretweet

Een video waarin een Trump-aanhanger 'white power' roept tegen tegenstanders van Trump heeft voor ophef gezorgd in politiek Washington. President Trump plaatste de video aanvankelijk op zijn twitteraccount, maar haalde hem er weer af na kritiek van onder anderen een zwarte Republikeinse senator.

In de bewuste video is te zien hoe aanhangers van Trump in The Villages, een gemeenschap van pensionado's in Florida, in golfkarretjes in colonne door de stad rijden. De karretjes zijn voorzien van pro-Trumpteksten en de inzittenden betuigen soms luidkeels hun steun aan de president.

Langs de kant staan tegenstanders van Trump die hun afkeer van de president niet onder stoelen of banken steken en de Trump-aanhangers in niet mis te verstane bewoordingen vertellen hoe ze over hen denken.

White power

Een van de Trump-aanhangers balt daarbij zijn vuist en roept een aantal keren 'white power'. Daarna rijdt hij door.

Trump plaatste de video op zijn account, waarbij hij de "geweldige mensen" uit The Villages bedankt voor hun steun. Ook voorspelt hij dat "de Democraten zullen vallen in de herfst", refererend aan de verkiezingen in november.

Dat kwam hem op veel kritiek te staan, onder meer door de enige zwarte Republikeinse senator, Tim Scott uit South Carolina. Hij noemde de video beledigend en onverdedigbaar.

Na enkele uren was de video verwijderd van Trumps account. Volgens het Witte Huis had Trump niet gehoord dat een van zijn aanhangers 'white power' had geroepen en was hij alleen maar enthousiast geweest over de steun van de mensen uit The Villages.