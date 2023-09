Syrisch gezin krijgt geen schadevergoeding vanwege pushback

Een Syrisch gezin dat na een asielaanvraag in Griekenland werd teruggestuurd naar Turkije, krijgt geen schadevergoeding. De Europese grensbewakingseenheid Frontex is niet aansprakelijk voor eventuele schade, heeft het Europese Hof van Justitie bepaald.

De zaak was aangespannen door het Syrische gezin. Nadat de oorlog in Syrië was uitgebroken, vluchtte het gezin in 2016 via Noord-Irak en Turkije naar Europa. Ze vroegen in Griekenland asiel, maar werden door de Griekse autoriteiten en Frontex met een vliegtuig teruggevlogen naar Turkije.

Het gezin woont inmiddels in Noord-Irak en eiste van Frontex een schadevergoeding, omdat het recht had op een asielprocedure in Griekenland. Daarnaast zegt het gezin dat de ervaring traumatisch was en ontbreekt het de kinderen nu aan het toekomstperspectief dat ze in Europa zouden hebben gehad.

Volgens het Hof is Frontex niet de juiste instantie om zulke terugkeerbesluiten te beoordelen. Het is het agentschap dat de lidstaten helpt bij het beschermen van de buitengrenzen van de EU. De bevoegdheid om te beoordelen of een terugkeerbesluit gegrond is, ligt bij de lidstaten en niet bij Frontex, zegt het Europese Hof.

Pushbacks

Het was voor het eerst dat Frontex voor de rechter moest verschijnen voor het terugsturen van migranten. Het EU-agentschap wordt er al langer van beschuldigd migranten illegaal terug te sturen als ze proberen de Europese Unie te bereiken.

Frontex zou die 'pushbacks' door de vingers zien en er zelfs aan meewerken. Vorig jaar stapte de directeur van Frontex op, nadat er een kritisch rapport was verschenen over de 'pushbacks'. Daaruit bleek onder meer dat hoge ambtenaren binnen het agentschap de 'pushbacks' geheimhielden.

Het was ook voor het eerst dat een zaak tegen Frontex inhoudelijk werd behandeld. Het starten van een dergelijke procedure is doorgaans heel lastig: er zijn hoge juridische eisen en er is veel bewijs nodig.

Het Syrische gezin kan nog in hoger beroep, maar het is nog niet duidelijk of dat ook zal gebeuren.