Eiting na twee arbitragezaken aan de slag bij Twente: 'Veel pijn gevoeld'

Carel Eiting mocht dinsdagmiddag eindelijk het trainingsveld van FC Twente op. De 25-jarige middenvelder dacht voor een transfersom van 400.000 euro te mogen vertrekken bij FC Volendam, maar dat ging niet zo makkelijk. Volendam interpreteerde de transferclausule in zijn contract op een andere manier. Na twee zittingen van de arbitragecommissie van de KNVB kon FC Twente de speler uiteindelijk overnemen voor één miljoen euro, meer dan het dubbele. Niet geluisterd De kwestie heeft de middenvelder flink geraakt, vertelt hij aan RTV Oost. Zo kaartte hij bij meerdere mensen aan dat het niet goed met hem ging, maar had hij niet het gevoel dat er naar hem werd geluisterd. Na de uitspraak in de tweede arbitragezaak, waarin hij gelijk kreeg en dus mocht vertrekken, barstte Eiting in tranen uit. "Ik denk dat in topsport wordt verwacht dat spelers alles maar moeten doen en dat alles maar normaal is. Dat als je zoveel pijn en emotie voelt als ik heb gevoeld de laatste weken, het dan maar normaal is dat je je vol kan focussen op voetbal en alles kan geven wat je hebt. Dat was helemaal niet zo voor mij", aldus Eiting.

Eiting tijdens de arbitragezaak - ANP

Hij meldde zich zelfs ziek bij FC Volendam: "We hebben afspraken gemaakt met de club voordat ik zou komen. Die werden niet nagekomen en toen ontstond er een heel onprettige situatie voor mij", aldus Eiting. Het ziekmelden was een bewuste en doordachte keuze, volgens Eiting. "Ik heb de clubarts gebeld en ik heb met de huisarts besproken wat de situatie is en of ik de dag erna kon spelen, maar al snel bleek dat mijn hoofd daar totaal niet naar stond en dat het eerder gevaarlijk werd om te spelen. Dat heb ik 24 uur van tevoren gemeld." Spandoek Dat hij zich ziekmeldde, viel slecht bij de supporters van FC Volendam. De club speelde afgelopen weekend uitgerekend tegen FC Twente. Supporters van de club uit het vissersdorp hadden een spandoek meegenomen. "Ik werd een avond van tevoren gebeld dat er misschien een spandoek zou komen. Dat was prettig, want ik kon m'n familie en omgeving daarop voorbereiden."

Het spandoek dat de supporters van Volendam lieten zien - ANP