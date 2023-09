Verraste Vilda begrijpt niets van ontslag als bondscoach: 'Dit is onterecht'

Vilda veroordeelde de omstreden kus van bondsvoorzitter Luis Rubiales op de mond van Jennifer Hermoso aanvankelijk niet. Hij applaudisseerde zelfs toen de preses in een toespraak zei dat hij ondanks alle ophef niet op wilde stappen.

Volgens Vilda waren structurele veranderingen de reden voor zijn ontslag. "Ik heb gezegd dat ik al zeventien jaar in het voetbal voor vrouwen werk en veel heb bereikt. Ik vind het ontslag onterecht en begrijp het niet. Ik had het ook niet verwacht. Ik wilde met de voetbalsters nog de Nations League spelen en ons plaatsen voor de Olympische Spelen."

"Tien dagen geleden werd mijn contract nog met vijf jaar verlengd, tegen een hoger salaris en nu ben ik ontslagen", vertelt Vilda. Ook treedt hij in detail hoe hij de mededeling te horen kreeg. "Het was een hele korte ontmoeting met de president en de vice-president."

Voor Jorge Vilda kwam zijn ontslag bij de Spaanse bond als een verrassing. Dat heeft de bondscoach, die tweeënhalve week geleden wereldkampioen werd met de Spaanse vrouwenploeg, gezegd in een interview in het Spaanse radioprogramma El Larguero .

Vanuit Spanje vertelt correspondent Edwin Winkels over de ontwikkelingen rondom de Spaanse voetbalploeg, waar bondscoach Jorge Vilda dinsdag werd ontslagen. - NOS

Vilda zegt nu dat hij op dat moment niet anders kon dan applaudisseren. "Als 150 mensen om je heen applaudisseren, is het heel moeilijk om de enige te zijn die dat niet doet."

"Ik wil duidelijk maken dat ik nooit zal applaudisseren voor iets macho's of dat tegen feminisme ingaat', zegt Vilda over zijn houding richting Rubiales. 'Ik ken Jenni al zestien jaar en heb haar wereldberoemd zien worden. Ik weet dat zij en haar familie het moeilijk hebben en zij weet dat ik er altijd voor haar ben geweest. We hebben tijdens het WK veel met elkaar gesproken", aldus Vilda, die zegt niet meer met Rubiales gesproken te hebben.

Internationales in opstand

Vorig jaar weigerden vijftien internationals nog langer onder Vilda te spelen, omdat zijn aanpak hun 'emotionele en fysieke gezondheid' zou aantasten. De speelsters waren ongelukkig zijn over de omgang met blessures, de sfeer in de kleedkamer en Vilda's selectiebeleid en trainingen.

Toen Vilda's vertrek uitbleef en hij gesteund werd door de bond, kwamen enkele opgestapte speelsters dit jaar terug op hun besluit.