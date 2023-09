Brand Ter Aar werd zo groot door geëxplodeerde gasfles

De enorme brand van afgelopen juni op het bedrijventerrein in het Zuid-Hollandse Ter Aar werd waarschijnlijk zo groot door een gasfles die explodeerde en 200 meter verderop belandde. Dat vertelt burgemeester Robbert-Jan van Duijn aan Omroep West.

De brand ontstond in een van de bedrijven op het terrein. Op die plek explodeerden door nog onbekende oorzaak verschillende gasflessen. Eén daarvan schoot door het dak, viel door het dak van een ander bedrijf en veroorzaakte daar een tweede, grote brandhaard.

"Dat was heel heftig", zegt burgemeester Van Duijn van Nieuwkoop, waar Ter Aar onder valt. Een groot deel van het industrieterrein stond in lichterlaaie. Ruim twintig panden raakten zwaar beschadigd. Van een aantal was niks meer over. "Het was heel naar om te zien. Toen ik aan kwam rijden leek het wel een inferno", aldus de burgemeester.

Nieuwbouw aangevraagd

Een woordvoerder van de brandweer noemde de brand op 9 juni "de grootste brand in Ter Aar ooit". Drie maanden later is de nasleep ervan nog niet voorbij, maar de burgemeester kijkt positief naar de toekomst van het bedrijventerrein: "De eerste aanvragen voor nieuwbouw liggen al bij ons op het bureau."