Waddenzee kan Unesco-status verliezen bij doorzetten gas- en zoutwinning

Als de gas- en zoutwinning in de Waddenzee doorgaat, kan het gebied zijn status van Unesco-werelderfgoed verliezen. Een nieuw rapport is kritisch op delfstoffenwinning in de Waddenzee.

Het rapport is opgesteld door de IUCN, een internationaal samenwerkingsverband voor natuurbehoud, dat samenwerkt met de VN-organisatie Unesco. Demissionair minister Christianne van der Wal heeft een deel van het rapport gisteravond naar de Tweede Kamer gestuurd.

Van der Wal komt pas later met een inhoudelijke reactie. Het Werelderfgoed Comité van Unesco beslist formeel over de Waddenzee tijdens de volgende conferentie, die vanaf 10 september plaatsvindt in Saudi-Arabië.

Wad kan verzakken

De NAM wil gas winnen ten noorden van het Friese dorp Ternaard. Unesco denkt niet dat die plannen kunnen samengaan met de huidige Unesco-status. Ook heeft de VN-organisatie zorgen over de zoutwinning onder het wad. Ook oliewinning en de aanleg van kabels vormen een gevaar voor de natuur.

Door de mijnbouw kan de bodem onder het wad verzakken. Wordt daarbij ook nog de zeespiegelstijging opgeteld, dan kan de Waddenzee zijn unieke natuurlijke eigenschappen verliezen, zoals het droogvallen bij eb, legt Omrop Fryslân uit. Daarnaast hebben vissen en andere zeedieren last van het geluid van de werkzaamheden. Het Wad is sinds 2009 Werelderfgoed.

Nederland, Duitsland en Denemarken moeten uiterlijk op 1 februari een plan inleveren voor het behoud van de Waddenzee.

Waddenvereniging

Volgens de Waddenvereniging legt de waarschuwing van Unesco de vinger op de zere plek: "Met het dringende verzoek van Unesco in het achterhoofd is duidelijk dat elke Nederlandse regering, of die nu demissionair of missionair is, zal moeten erkennen dat nog meer mijnbouw niet past bij de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee", reageert de vereniging.