Zeilers gered na haaienaanval op catamaran bij Australië

Drie mensen zijn van een catamaran gered in de Koraalzee ten oosten van Australië nadat hun zeilboot meerdere keren door haaien was aangevallen. Het vaartuig liep forse schade op.

Volgens Australische media waren er twee Russen en een Fransman aan boord die bezig waren aan een zeiltocht rond de wereld. Ze waren in hun catamaran genaamd Tion onderweg van Vanuatu naar Australië.

De Australische reddingsbrigade AMSA kwam in actie toen de passagiers van de zeilcatamaran een noodsignaal hadden uitgezonden via een radiobaken, afgelopen nacht om 01.30 uur lokale tijd. De catamaran bevond zich toen 835 kilometer van de Australische stad Cairns. "De zeilers zeiden dat bij haaienaanvallen grote stukken van hun catamaran waren afgebroken", zegt een woordvoerder van de brigade.

'Ontzettend veel geluk'

Beide rompen, de drijvende delen van de catamaran, waren beschadigd door de haaienaanvallen, zegt de reddingsdienst. De autoriteiten vroegen assistentie aan een autotransportschip in de buurt, de Duging Ace. De bemanning van het schip redde de drie opvarenden van de onbestuurbare, half zinkende catamaran. Ze zijn via een ladder aan boord geklommen. Ze worden naar Brisbane gebracht, waar ze donderdag zullen aankomen.

De Australische reddingsdienst AMSA verspreidde via X, voorheen Twitter, beelden van de beschadigde catamaran en wees naar aanleiding van het incident op het belang van een radiobaken aan boord.

De woordvoerder van AMSA benadrukte dat de drie zeilers "ontzettend veel geluk" hebben gehad dat het vrachtschip zo dicht in de buurt was. "De oceaan is zo enorm, het gebeurt zelden dat er een schip in de buurt is bij een noodsignaal op volle zee."

Bij de laatste inspectie van hun catamaran in Vanuatu, eind augustus, hadden de drie zeezeilers bijtsporen gevonden van een kleine haaiensoort, meldden ze op de site van de Russian Geographical Society. Toen voegden ze eraan toe dat het "goed was dat ze niet genoeg kracht hadden om door het materiaal heen te bijten".