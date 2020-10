Rutte: komende 72 uur zijn belangrijk • Aantal ziekenhuispatiënten stijgt met 69

Premier Rutte reageerde zojuist op de persconferentie na de ministerraad op de bijna 6000 nieuwe besmettingen, en de stijging van het aantal ziekenhuisopnames. "Het doel is dat de optelsom van het aantal contacten wordt verminderd door de genomen maatregelen", zei de premier. "Het is nog te vroeg om vast te stellen of deze maatregelen dat resultaat sorteren."

Rutte sluit niet uit dat er extra maatregelen nodig zijn. "Als het de komende dagen niet verbetert, dan zullen we daar niet aan ontkomen. De komende 72 uur zijn belangrijk. We houden het in de gaten."

Begin volgende week trekt het kabinet een conclusie, en volgen mogelijk extra maatregelen. Waarschijnlijk is er dinsdag een nieuwe persconferentie.

De premier wil naar eigen zeggen helemaal niet speculeren of filosoferen over de inhoud van eventuele maatregelen. "Want dan wordt dat het nieuws", zegt Rutte. "Je kunt overwegen de hele horeca dicht te doen, en de theaters en alle sport. Of het zo grof zal moeten worden weet ik nu ook nog niet. Maar ik wil dat mensen zich aan de maatregelen houden. Ik wil dat mensen met aandoeningen aan hun hart of met kanker nog op de zorg kunnen rekenen."

Rutte laat dus nog in het midden of er extra maatregelen nodig zijn, maar we kunnen wel iets nieuws verwachten. Rutte: "Los van wat we volgende week wel of niet moeten doen, komen we in ieder geval met een road map of routekaart met een plan voor toekomstige maatregelen zoals ze die in Ierland gebruiken."