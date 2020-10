Onderzoek naar hersenschade door corona • Behandeling Trump afgerond

Verzorgingshuis Wittesteijn in Emmeloord is gisteravond per direct gesloten in verband met een corona-uitbraak. Drie bewoners en twee medewerkers zijn besmet. Zij wonen en werken op verschillende afdelingen in het woonzorgcentrum, meldt Omroep Flevoland.

De besmette bewoners worden geïsoleerd verzorgd en verpleegd en medewerkers die positief zijn getest, blijven thuis in isolatie. Op de afdelingen waar het virus is vastgesteld, mag voorlopig alleen personeel naar binnen. Op andere afdelingen is per bewoner nog maximaal één bezoeker welkom en alleen tussen 14.00 en 16.00 uur. Ook moeten ze een mondkapje dragen en krijgen ze beschermende kleding.