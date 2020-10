Meer regels in Duitsland dreigen • Verbod op alcoholverkoop in regio Arnhem na 22.00 uur

Het verwerken van Nederlandse coronatests in Abu Dhabi gaat niet door, heeft minister De Jonge van Volksgezondheid bekendgemaakt. Er zijn te grote privacyproblemen en gegevens kunnen niet voldoende worden beschermd. Volgens de minister lukte het niet om dat aan te passen.

Het was de bedoeling dat er in Abu Dhabi zo'n 10.000 tests per dag onderzocht konden worden. "We proberen in Nederland meer grootschalige laboratoria op te zetten", zegt de minister.

Twee weken geleden zei De Jonge in de Tweede Kamer dat hij het contract met Abu Dhabi wilde sluiten vanwege het tekort aan testcapaciteit in Nederland. "In een normale situatie zou ik dat contract niet hebben gesloten. Maar in deze situatie zeg ik: ja, we gaan het toch doen", stelde hij toen nog.

