Meer besmettingen Duitsland en België • Personeel Limburgs ziekenhuis besmet

In Duitsland zijn voor de derde dag op rij opnieuw meer besmettingen vastgesteld. Volgens het Robert Koch-instituut, het Duitse RIVM, zijn er in de afgelopen 24 uur 4516 nieuwe gevallen geregistreerd. Gisteren waren dat er 4058, woensdag 2828.

De Duitse minister van Volksgezondheid Spahn waarschuwde gisteren al voor de "zorgwekkende sprong" in het aantal besmettingen. Hij benadrukte dat de gezondheidszorg nu nog niet overbelast is.

Ook in België gaat het niet de goede kant op met de coronacijfers. Tussen 29 september en 5 oktober werden er elke dag gemiddeld 2916 besmettingen geconstateerd, blijkt uit de meest recente cijfers. Dat is bijna 72 procent meer dan de week ervoor. Er liggen nu 1110 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is meer dan de helft van de capaciteit van 2000 bedden die voor coronapatiënten zijn gereserveerd.