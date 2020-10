Buschauffeur mishandeld om mondkapje • Hersteld Hervormde Kerk adviseert minder bezoekers

Bewoners van asielzoekerscentra in Groningen, Drenthe en Friesland die (mogelijk) het coronavirus hebben, kunnen binnenkort in quarantaine in een speciaal ingerichte locatie. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt dat een voormalig hotel in Haren daarvoor wordt ingericht. Daar kunnen maximaal honderd mensen terecht.

"Een uitwijklocatie is nodig, omdat het kan voorkomen dat we in een opvanglocatie in Groningen, Friesland en Drenthe groepen bewoners niet meer gescheiden van elkaar in quarantaine of isolatie kunnen plaatsen", aldus het COA.

Het is de bedoeling dat de uitwijklocatie tot juni 2021 wordt gebruikt. Het COA zegt dat de asielzoekers niet op eigen gelegenheid naar Haren worden gebracht, maar dat de organisatie zorgt voor vervoer.