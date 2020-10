Meer regels in Duitsland dreigen • Verbod op alcoholverkoop in regio Arnhem na 22.00 uur

In Duitsland komen er nieuwe coronamaatregelen, als de stijging van het aantal besmettingen niet tot stilstand wordt gebracht. Bondskanselier Merkel heeft dat gezegd na overleg met de burgemeesters van elf grote Duitse steden. Ze denkt aan bijvoorbeeld strengere regels voor het dragen van mondkapjes, het aan banden leggen van de verkoop van alcohol of aan restricties voor bijeenkomsten.

In Duitsland is groeiende bezorgdheid over de toename van het aantal coronabesmettingen. Vandaag meldde het Duitse gezondheidsinstituut voor de tweede dag op rij meer dan 4000 nieuwe besmettingen. Vooral in steden als Berlijn en Frankfurt neemt het aantal besmettingen toe. Volgens deskundigen komt dat door mensen die alsnog naar feestjes gaan, of in grote groepen bij elkaar komen.

Merkel denkt dat het nog wel mogelijk is om de coronapandemie in Duitsland onder controle te krijgen. Haar prioriteit ligt naar eigen zeggen bij het openhouden van de economie. Ook hoopt de bondskanselier dat het niet nodig is om de grenzen te sluiten. De regering in Berlijn zegt klaar te staan om steden hulp te bieden, bijvoorbeeld met deskundigen van het gezondheidsinstituut en het leger.