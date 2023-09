Ongeplaatste Shelton (20 jaar) bereikt halve finales US Open en treft Djokovic

De Amerikaan Ben Shelton heeft zich na een boeiend gevecht met zijn landgenoot Frances Tiafoe geplaatst voor de halve finale van de US Open. De ongeplaatste Shelton, nummer 47 van de wereld, versloeg de als tiende geplaatste Tiafoe in vier sets: 6-2 3-6 7-6 (7) 6-2.

Tiebreak

In de tiebreak leek Shelton, die in 2022 bij z'n debuut in New York verloor, zijn eigen glazen in te gooien. Hij sloeg op 6-4 een dubbele fout en even later nog één waardoor Tiafoe, die vorig jaar de laatste vier haalde, op setpunt kwam.

Hij bleef echter met lef spelen en kwam op 7-7 met een prachtige return. De 20-jarige Shelton won ook de set na twee afzwaaiers van een beduusde Tiafoe en bleek daarna na een vroege break een koele kikker; hij gaf Tiafoe geen kans op herstel.

In de halve finale treft Shelton drievoudig winnaar Novak Djokovic. De 36-jarige Serviër, die de US Open voor het laatst in 2018 won, versloeg in zijn kwartfinalewedstrijd vrij eenvoudig de Amerikaan Taylor Fritz.