Recordverlies op beurs voor Manchester United: club 550 miljoen euro minder waard

Op de beurs in New York heeft Manchester United dinsdag een recordverlies geleden. De waarde van het aandeel van de Engelse club daalde in één dag zo erg dat de club 550 miljoen euro minder waard is geworden. Het was de grootste koersdaling op één dag sinds de beursintroductie in 2012.

Volgens Bitse media is de reden van het verlies het besluit van de Amerikaanse familie Glazer, de eigenaren van Manchester United, om de club niet meer te verkopen omdat de biedingen te laag waren. Het zorgde voor een daling van ruim 18 procent van de aandelen van de club.

Twee potentiele kopers

De Britse media melden dat twee potentiele kopers nog in de race zijn om de club over te nemen. Jim Ratcliffe, oprichter en CEO van Ineos, en sjeik Jassin Ben Hamad al-Thani, voorzitter van Qatar Islamic Bank (QIB) zouden allebei een bod hebben uitgebracht van zo'n 5,87 miljard euro. De Glazer-familie zou meer willen hebben voor de verkoop van de club.

Op de beurs is de waarde van Manchester United nu 2,98 miljard euro.

De relatie tussen de supporters van Manchester United en de Glazers is al jaren slecht. Velen zien de eigenaren de club vooral commercieel uitbuiten en zien de Glazers dan ook graag vertrekken.