Militair onwel bij oefening in Schaarsbergen en in ziekenhuis overleden

Een militair is gistermiddag overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een oefening op de kazerne in Schaarsbergen. De 31-jarige militair in opleiding werd onwel aan het begin van een oefening, meldt het ministerie van Defensie.

Na het verlenen van eerste hulp werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Daar is hij overleden.

Het is niet duidelijk waaraan de militair is doodgegaan. Dat onderzoekt onder meer de Koninklijke Marechaussee.

Zijn familie en collega's zijn op de hoogte gesteld, zegt het ministerie. "Zij worden bijgestaan door medewerkers van bedrijfsmaatschappelijk werk en geestelijke verzorging."