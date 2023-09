Wekdienst 6/9: Verhoren enquêtecommissie fraudebestrijding • Hoorzitting en debat Chemours

Eerst het weer: Het wordt opnieuw zonnig. Vanmiddag is het op veel plekken tropisch warm. Het wordt maximaal 26 graden op de Wadden tot 31 graden in Limburg.

Goedemorgen! Gedupeerden van het toeslagenschandaal worden gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening. En in Dordrecht wordt verder gepraat over de PFAS-vervuiling door de chemische fabriek Chemours.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De parlementaire enquêtecommissie die fraudebestrijding en dienstverlening door de overheid onderzoekt, begint met openbare verhoren. Gedupeerden van het toeslagenschandaal worden als eerste getuigen gehoord door de commissie. Morgen wordt ook Mark Rutte gehoord als oud-staatssecretaris van Sociale Zaken (2002-2004).

De Provinciale Staten van Zuid-Holland gaan vanochtend verder met hun hoorzitting over de chemische fabriek Chemours. Daarna volgt een debat over de PFAS-vervuiling in de regio.

In Nairobi is het de laatste dag van de eerste Afrikaanse klimaattop. President Ruto van gastland Kenia hekelde gisteren grootuitstoters als China, de VS en de EU die "hun rekening weigeren te betalen". Hij dringt aan op financiering voor een groene toekomst voor ontwikkelingslanden.

Het Europees Hof van Justitie oordeelt of de Europese grenswacht Frontex zich schuldig heeft gemaakt aan 'pushbacks' van asielzoekers. Syriërs die in 2016 werden teruggebracht naar Turkije eisen een schadevergoeding.

Wat heb je gemist?

Het aantal kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de noodopvang blijft stijgen, meldt Unicef. Eind augustus zaten er bijna 4000 kinderen in noodopvanglocaties in Nederland, zo'n 700 meer dan anderhalve maand eerder.

Unicef zegt dat de kinderen weinig perspectief hebben, meestal niet naar school kunnen en vaak in onhygiënische omstandigheden leven. Daarmee is de veiligheid en ontwikkeling van deze kinderen in gevaar, aldus de VN-organisatie. Unicef vraagt de Tweede Kamer om de spreidingswet snel te behandelen zodat de kinderen naar reguliere, veilige opvanglocaties kunnen.

Ander nieuws uit de nacht:

Proud Boys-voorman Tarrio krijgt 22 jaar cel voor rol in Capitool-bestorming: het is de hoogste straf die tot nu toe is opgelegd rond de bestorming in januari 2021. Enrique Tarrio werd in mei al schuldig bevonden aan "opruiende samenzwering". Hij was zelf niet bij de bestorming, omdat hij door de rechter was opgedragen uit de stad weg te blijven, maar volgens de openbare aanklagers stuurde hij de aanval op afstand aan.

Nog altijd zo'n honderd Nederlandse uitreizigers in Syrië en Irak: het gaat vooral om volwassenen die zich aansloten bij terreurgroep Islamitische Staat. Een klein deel voegde zich bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië, blijkt uit cijfers van de AIVD. Zo'n honderd uitreizigers zijn omgekomen en ongeveer negentig zijn er teruggekeerd naar Nederland, zegt de inlichtingendienst.

Amsterdammers voelen zich onveiliger in verkeer dan andere Europeanen: Vier op de tien inwoners in de hoofdstad voelen zich onveilig in het verkeer, vooral door elektrische fietsen, steps en scooters. Amsterdam staat vijfde in de Urban Road Safety Index 2023 van Europese steden met hoge verkeersonveiligheid, na Istanbul, Rome, Milaan en Praag.

En dan nog even dit:

Het warme nazomerweer leidt tot hitte op scholen, volle stranden en honden in het zwembad. Met temperaturen tegen de 30 graden is het genieten voor de één en puffen voor de ander.