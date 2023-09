Prijs van groente blijft dalen, maar echt goedkoper worden boodschappen niet

De trend van almaar stijgende prijzen in de supermarkt is ten einde, concludeert databureau Hiiper. Het bureau maakte op verzoek van de NOS een nieuwe analyse van de supermarktprijzen en kassabonnen.

Vergeleken met maart zijn consumenten voor veel producten goedkoper uit aan de kassa. Toch lijkt het er niet op dat de prijzen op termijn terugkeren naar die van voor de oplopende inflatie. "In totaal betaal je nog altijd ruim 11 procent meer voor je boodschappen dan vorig jaar", zegt Joep Smeets, directeur van Hiiper.

Voor het onderzoek is opnieuw gekeken naar de prijzen van producten, waarbij aan dagelijkse boodschappen meer waarde wordt toegekend dan aan producten die minder vaak worden gekocht. Zo bleek twee maanden geleden nog dat alleen komkommers, aardbeien, aubergines en meloenen goedkoper waren dan een jaar geleden.

Komkommer en broccoli

Die trend van dalende prijzen op gebied van groente en fruit zet nu door. Inmiddels is een komkommer gemiddeld 10 procent goedkoper dan een jaar geleden. Vergeleken met de prijspiek in maart is een komkommer zelfs 34 procent goedkoper.

Ook tomaten, broccoli en bananen zijn flink goedkoper dan tijdens de piek. Ze zijn nog wel duurder dan een jaar geleden, zo'n 6 procent, zegt Smeets. "Dit wordt slechts beperkt veroorzaakt door het seizoenseffect."

Zuivel, kaas en eieren zijn 3 procent goedkoper dan in maart.

Koek en chocolade

Tegenover de dalingen staan prijsstijgingen van bijvoorbeeld diepvriesproducten. Die zijn nu ruim 16 procent duurder dan een jaar gelden. Hetzelfde geldt voor koek en chocolade. Dat lijkt het gevolg van de hoge prijzen van cacao en suiker.

Sinds begin vorig jaar is koek en chocolade elke maand duurder geworden, zegt Smeets. Volgens hem is de piek in prijsverhogingen bij deze producten nog niet bereikt.

Vorige maand beloofde Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, de prijzen waar mogelijk te verlagen. Zowel Albert Heijn als Jumbo zetten daarom hun huismerken steeds prominenter in de etalage.