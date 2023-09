Aantal kinderen in noodopvang stijgt: 'Veiligheid en ontwikkeling in gevaar'

Volgens Unicef vallen deze kinderen door de hoge druk op de asielopvang tussen wal en schip, "met alle mogelijke gevolgen van dien", aldus Laszlo. "Hoe goed deze kinderen worden begeleid, verschilt per locatie en is erg onduidelijk, wat zeer zorgelijk is."

De kinderen hebben amper perspectief, weinig tot niks te doen, geen privacy en beperkt tot geen toegang tot onderwijs, zegt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland. Bovendien worden ze in de noodopvang vaak niet begeleid en wonen en slapen ze alleen in vieze units met vies sanitair, wat tot gezondheidsproblemen kan leiden.

Eind augustus zaten er 3969 kinderen in noodopvanglocaties in Nederland, waarvan 1844 amv'ers. Half juni waren het er 3294, waarvan 1498 alleenstaande minderjarigen.

Daarmee is de veiligheid en ontwikkeling van deze kinderen in gevaar, aldus de VN-organisatie. Unicef doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om de spreidingswet zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Asielzoekers verblijven in Nederland normaal gesproken in een regulier asielzoekerscentrum. Bij (crisis)noodopvang openen gemeenten tijdelijke opvang zoals evenementenhallen als een snelle oplossing, om te voorkomen dat asielzoekers op straat moeten slapen.

De kwaliteit van de opvang is op sommige crisisnoodopvanglocaties ver onder de maat, concludeerden de rechter en meerdere inspecties eerder al. Zo is de veiligheid van kinderen in het geding en bestaan er risico's voor de gezondheid. Ook is het mentaal zwaar voor asielzoekers, omdat er voor deze groep weinig perspectief is.

Onduidelijkheid over de spreidingswet

Door de val van het kabinet worden er geen nieuwe besluiten genomen en is het onduidelijk wat er gebeurt met de spreidingswet van demissionair staatssecretaris Van der Burg. In die wet is afgesproken dat gemeenten de komende jaren gezamenlijk maximaal 40.000 nieuwe opvangplekken moeten leveren. Dat zijn gemiddeld 115 asielzoekers per gemeente. Maar omdat onzeker is geworden of de wet er komt, stoppen sommige gemeenten met plannen voor nieuwe asielzoekerscentra.

Als de spreidingswet er niet komt, blijven meer dan 23.000 mensen in de noodopvang zitten, zei bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA eerder deze week tegen de NOS.

De Tweede Kamer is sinds deze week terug van zomerreces. De eerste week in Den Haag staat in het teken van het controversieel verklaren van politiek gevoelige dossiers, waaronder mogelijk de spreidingswet. Als de Kamer een dossier controversieel verklaart, wordt dat pas weer opgepakt als er een nieuw kabinet is.

Noodopvanglocaties blijven open

Het COA heeft momenteel meer noodopvanglocaties (129) dan reguliere, permanente locaties (80). Dat heeft volgens het orgaan veel nadelen. Het gaat ten koste van de kwaliteit van de opvang. Voor een permanente locatie zijn niet alleen goede slaapplekken nodig, maar ook voorzieningen zoals zorg en onderwijs.

Omdat er nog steeds meer asielzoekers zijn dan opvangplekken willen gemeenten die locaties niet sluiten, omdat de asielzoekers dan nergens anders naartoe kunnen.

