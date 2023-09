Nog altijd zo'n honderd Nederlandse uitreizigers in Syrië en Irak

Van de ongeveer driehonderd Nederlanders die sinds 2012 naar Syrië en Irak zijn afgereisd met jihadistische bedoelingen, bevinden er zich nog altijd zo'n honderd in die regio. Het gaat grotendeels om volwassenen die zich aansloten bij terreurgroep Islamitische Staat. Een klein deel van hen voegde zich bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de AIVD.

Van de uitreizigers die nog in de regio zijn, zit ongeveer een derde in Syrisch-Koerdische kampen zoals al-Roj of in detentiecentra in Noordoost-Syrië. De mannen worden vastgehouden in zulke centra, familieleden van hen bevinden zich in de kampen.

Daarnaast bevinden zich nog zo'n 150 kinderen met een "Nederlandse link" in de regio, meldt de dienst. Dat betekent dat zij ten minste één ouder hebben met de Nederlandse nationaliteit of ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond. Een deel van die kinderen zit met hun moeder in een opvangkamp.

Honderd uitreizigers overleden

Sinds 2012 overleden zo'n honderd uitreizigers in de regio. Daarnaast keerden er ongeveer negentig terug naar Nederland. De AIVD constateert dat de meeste van hen terugkwamen in de periode 2013 tot 2014, na de jihadistische strijd in Syrië en Irak. Die duurde van 2008 tot 2012.

Tot slot keerden in de afgelopen jaren zo'n vijftien volwassen en vijftig kinderen terug naar een ander thuisland, meestal het land van een tweede nationaliteit.

De AIVD zegt nog altijd cijfers van uitreizigers bij te houden omdat een deel van de jihadistische dreiging voor Nederland afkomstig is van deze groep. Bij terugkeer kunnen zij een veiligheidsrisico vormen, stelt de inlichtingendienst.

Afgelopen winter constateerde de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) dat de jihadistische beweging in Nederland stabiliseert. Maar van die beweging gaat nog altijd wel de grootste terreurdreiging uit.