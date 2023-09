Proud Boys-voorman Tarrio krijgt 22 jaar cel voor rol in Capitool-bestorming

De voormalige voorman van de Proud Boys, Enrique Tarrio, heeft in de Verenigde Staten 22 jaar cel gekregen voor zijn rol in de Capitool-bestorming in Washington. Het is de hoogste straf die tot nu toe is opgelegd in de zaken rond de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw in januari 2021.

Justitie had een celstraf van 33 jaar geëist tegen Tarrio, die optrad als landelijke voorzitter van de extreemrechtse organisatie.

Tarrio werd in mei al schuldig bevonden aan zogenoemde opruiende samenzwering. Ten tijde van de bestorming was Tarrio weliswaar niet in Washington aanwezig omdat hij door de rechter was opgedragen uit de stad weg te blijven, maar volgens de openbare aanklagers stuurde hij de bestorming op afstand alsnog aan.

Vorige week kregen twee andere prominente leden van de Proud Boys al celstraffen opgelegd voor hetzelfde feit. Joseph Biggs en Zachary Rehl moeten respectievelijk 17 en 15 jaar de cel in.

Het Capitool werd twee jaar geleden bestormd door aanhangers van Donald Trump die het oneens waren met de verkiezingsuitslag. Zij hoopten daarmee te voorkomen dat het Congres officieel de verkiezingswinst van Joe Biden zou vastleggen. Door de bestorming kwamen vijf mensen om het leven en raakten 140 politieagenten gewond

Meer dan 1100 mensen werden gearresteerd in verband met de aanval. Van hen hebben meer dan zeshonderd schuld bekend. Ruim honderd mensen kregen tot nu toe een straf opgelegd.