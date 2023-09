Amsterdammers voelen zich onveiliger in verkeer dan andere Europeanen

Vier op de tien inwoners van Amsterdam voelen zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit de Urban Road Safety Index 2023, de weerslag van een Europees verkeersveiligheidsonderzoek in 25 Europese hoofdsteden. Onderzoeksbureau Multiscope ondervroeg daarvoor in totaal ruim 7500 mensen, onder wie 300 Amsterdammers, in opdracht van het Nederlandse bedrijf Cyclomedia, dat is gespecialiseerd in geodata.

Amsterdammers voelen zich in het verkeer in hun stad onveiliger dan inwoners van de meeste andere Europese hoofdsteden. Elektrische fietsen, steps en (deel)scooters dragen sterk aan dat gevoel van onveiligheid bij. De meeste Amsterdammers (79 procent) denken namelijk dat de opkomst van die elektrische vervoersmiddelen leidt tot meer ongelukken.

Istanbul het onveiligst

In de top 25 van steden die als het meest riskant worden ervaren, staat volgens het onderzoek Amsterdam op de vijfde plaats. Alleen Istanbul (73 procent van de inwoners voelt zich daar onveilig in het verkeer), Rome, Milaan en Praag scoren nog slechter. In Oslo en Talinn, hoofdstad van Estland, is de beleving heel anders; die steden worden als het veiligst ervaren door de inwoners.

Ten opzichte van het eerste vergelijkbare onderzoek van Cyclomedia vorig jaar is het veiligheidsgevoel van Amsterdammers gedaald. Meer dan de helft van de Amsterdammers (54 procent) denkt dat het zou helpen als 'elektrische deelmobiliteit', zoals scooters, zou worden verboden. Volgens 44 procent zou ook het beter scheiden van wegen en fietspaden een goede oplossing zijn.

'Gaat niet goed met verkeersveiligheid'

Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) benadrukt in een reactie dat het hier om een studie gaat naar het gevoel van onveiligheid bij mensen. Het is niet duidelijk wat het daadwerkelijke effect is van elektrische voertuigen op het aantal ongelukken en gevaarlijke situaties, benadrukt het instituut.

"In z'n algemeenheid kunnen we wel zeggen dat het op gemeentelijke wegen niet goed gaat met de verkeersveiligheid, ook voor fietsers", zegt Patrick Rugebregt van het SWOV.

Rugebregt: "Het SWOV heeft eerder dit jaar een analyse gedaan voor de provincie Noord-Holland en de vervoerregio Amsterdam - dus breder dan alleen de gemeente - en daarin komt in grote lijnen hetzelfde beeld naar voren. We hebben toen de aanbeveling gedaan om prioriteit te geven aan veilige (fiets)infrastructuur. Dat vind je ook terug in het Cyclomedia-onderzoek."