'Vrouwelijke chirurgen leveren beter werk af dan mannelijke collega's'

Uit onderzoek van de Universiteit van Toronto onder meer dan een miljoen patiënten is naar voren gekomen dat vrouwelijke chirurgen in Canada gemiddeld beter werk afleveren dan hun mannelijke collega's. Volgens de onderzoekers hebben patiënten die door een vrouw worden geopereerd een kleinere kans op overlijden, een niet-geplande heropname of een ernstige complicatie dan patiënten die door een man worden geopereerd.

Deze onderzoeksgroep kwam in 2017 al tot dezelfde conclusie, maar toen werd alleen gekeken naar de periode tot dertig dagen na de operatie.

In het onderzoek zijn 25 verschillende typen operaties onder de loep genomen, waaronder hart- en vaartchirurgie en orthopedische, gynaecologische en urologische ingrepen.

Cijfers

"Wanneer we kijken naar onze primaire gecombineerde resultaten, dan blijken patiënten die onder het mes zijn gegaan bij een mannelijke chirurg negentig dagen na de operatie 8 procent meer kans te hebben op een complicatie", zegt onderzoeker Christopher J.D. Wallis in een interview met de populairwetenschappelijke nieuwssite Scientias.nl. "Na een jaar ligt dit percentage op 6 procent."

Er is zelfs een groter effect als het gaat om overleden patiënten, zegt Wallis. Na gebruik van de gecorrigeerde modellen blijkt dat patiënten na een operatie door een mannelijke chirurg 25 procent meer risico lopen om te overlijden, dan wanneer een vrouw hen opereerde.

Verklaringen

Een gefundeerde verklaring voor de verschillen heeft Wallis niet. Mogelijk komt dat bij een vervolgonderzoek aan het licht. Hij heeft wel mogelijke verklaringen. "Het is al langer bekend dat er verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke artsen bij het uitvoeren van hun werk", zegt hij tegen wetenschapsite Scientias. "Onder meer als het gaat om de hoeveelheid tijd die ze met patiënten doorbrengen, de manier van communiceren en de mate waarin ze de richtlijnen naleven. Het zou goed kunnen dat deze factoren bijdragen aan de stevige conclusies uit onze studie."

Zweedse onderzoekers kwamen in een onderzoek naar complicaties bij galblaasoperaties tot een vergelijkbare conclusie, maar daar waren de verschillen aanzienlijk minder groot.