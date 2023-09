Djokovic beëindigt zegereeks Fritz en staat in halve finales US Open

Novak Djokovic heeft ook zijn achtste onderlinge duel met Taylor Fritz in winst weten om te zetten. Een 6-1, 6-4, 6-4 zege op de Amerikaan levert de nummer twee van de wereld een plek in de halve finales van de US Open op. Het was de 47ste keer dat de Serviër de halve finales van een grandslamtoernooi wist te bereiken, een nieuw record bij de mannen. Alleen Chris Evert wist vaker een halve finale op een grandslamtoernooi te halen, de Amerikaanse deed dat 52 keer. Fritz, zelf nummer negen van de wereld, had voor het duel met Djokovic nog geen set verloren in New York. Dat hij de eerste set met 6-1 aan Djokovic moest laten zal hem dan ook niet lekker hebben gezeten.

Desondanks begon de 25-jarige Fritz de tweede set sterk met een lovegame, maar de elf jaar oudere Djokovic brak de Amerikaan tijdens zijn tweede servicebeurt. Een break die genoeg bleek om ook de tweede set binnen te slepen. Fritz verkoopt huid duur In de derde set leek Fritz, die tot deze week nooit verder dan de derde ronde kwam in New York, Djokovic te breken toen hij bij een 3-2 voorsprong op 15-40 kwam op de opslag van de Serviër. Maar Djokovic zou Djokovic niet zijn als hij zich volledig vast zou bijten in de game om toch zijn service te behouden. Een game later was het Djokovic die toesloeg op de service van de Amerikaan. Daarna was het stuivertje wisselen. Fritz wist tot frustratie van Djokovic eindelijk te breken, maar daarna deed de Serviër hetzelfde om op 5-4 te komen.

Taylor Fritz baalt in zijn partij tegen Novak Djokovic - AFP