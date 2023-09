Kadaster beperkt mogelijkheid om huizen op naam op te zoeken

Het Kadaster beperkt vanaf volgende maand het aantal mensen dat adressen op naam kan opzoeken in de registers. Alleen notarissen, deurwaarders, makelaars, financiële ondernemingen en overheidsorganisaties kunnen nog volledig gebruik maken van die functie.

Zakelijke gebruikers die niet onder één van deze beroepen vallen, moeten voortaan per dossier een aanvraag doen bij het Kadaster. De informatie wordt dan na goedkeuring pas vrijgegeven.

Gevoelige adressen

In het Kadaster is - tegen betaling - allerlei informatie in te zien over een adres, bijvoorbeeld wie de eigenaar is van een huis, hoeveel ervoor is betaald en welke hypotheek op de woning is afgesloten. Bedrijven kunnen op een afgeschermd deel ook op naam zoeken, om bijvoorbeeld te zien welke huizen in het bezit van iemand zijn.

Vorige maand onthulde RTL Nieuws dat dit afgeschermde deel gemakkelijk voor iedereen was in te zien, bijvoorbeeld door registratie als een professioneel bedrijf. Zo konden kwaadwillenden woonadressen van onder anderen rechters, advocaten, politici en bijvoorbeeld ex-partners opvragen.

Wie zoekt wat op?

Het Kadaster voert ook nog andere maatregelen in om misbruik tegen tegen te gaan. Zo wordt het voor bepaalde beroepen, zoals journalisten, rechters en advocaten, makkelijker om adressen af te schermen als er een mogelijke dreiging is.

Daarnaast wordt beter bijgehouden wie wat opzoekt in de registers, zodat politie en justitie kunnen nagaan wie mogelijk adresgegevens heeft gelekt. Vanaf 2024 moeten professionele gebruikers daarnaast inloggen met eHerkenning, een soort DigiD voor bedrijven, om gegevens op te vragen.

De mogelijkheid om via een adres vastgoed op te zoeken, wordt niet afgeschermd. De registers van het Kadaster moeten volgens de wet juist openbaar zijn, zodat iedereen kan opzoeken wie eigenaar is van grond of gebouwen.