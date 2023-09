Gauff voor het eerst naar halve finales US Open na winst op slordige Ostapenko

Coco Gauff staat voor het eerst in de halve finales van de US Open. De Amerikaanse nummer 6 van de wereld liet in de kwartfinales met 6-0, 6-2 geen spaan heel van Jelena Ostapenko, nummer 21 op de wereldranglijst.

Gauff, die in de vorige ronde een einde had gemaakt aan de indrukwekkende rentree van Caroline Wozniacki in New York, leek met Ostapenko opnieuw een zware tegenstander te hebben.

Gauff wacht af

Ostapenko had in de vorige ronde namelijk nummer één Iga Swiatek nog verslagen, maar de Letse staat bekend om haar grilligheid en die kwam tegen Gauff bovendrijven. Ostapenko sloeg in de eerste set fout op fout, al dwong Gauff dat ook wel af: de 19-jarige Amerikaanse bleef vaak geduldig wachten totdat het aan de andere kant van het net misging.

Het gemak waarmee het ging, maakte Gauff wellicht wat laks, want in de tweede set was ook zij slordig. Het maakte de partij er niet beter op, wel iets spannender.

Een ommekeer zat er echter nimmer in waardoor Gauff zich op mag gaan maken voor het duel met de Roemeense Sorana Cirstea (WTA-30) of de Tsjechische Karolína Muchová (WTA-10). Die twee staan komende nacht tegenover elkaar in New York.