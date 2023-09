United zet Van de Beek niet op CL-lijst, late transfer nog enige hoop

Donny van de Beek is niet opgenomen in de Champions League-selectie van Manchester United. Het is een nieuwe tegenslag voor de 26-jarige middenvelder, die na een slecht vorig seizoen tegen alle verwachtingen in nog geen transfer maakte naar een andere club.

Deze transferzomer werd hij in verband gebracht met een overgang naar Real Sociedad, maar deze deal klapte. Ook Lorient leek een mogelijkheid, maar een transfer naar Frankrijk zat er evenmin in voor Van de Beek.

Alle hoop voor Van de Beek ligt nu in de landen waar de transfermarkt nog open is. Zo zouden het Turkse Galatasaray en het Belgische Antwerp nog interesse hebben in de diensten van de middenvelder. Voor Van de Beek lijkt een late transfer de enige ontsnapping uit een uitzichtloze situatie.

De transfermarkt is in België tot en met morgenavond geopend, in Turkije kan er tot en met 15 september gewinkeld worden.

Weinig speeltijd in Engeland

In 2020 verruilde Van de Beek Ajax voor Manchester United. De man uit Nijkerkerveen was een belangrijk onderdeel van het Ajax dat zich in 2019 naar de halve finale van de Champions League vocht. In die halve finale ging het vlak voor tijd pas mis tegen Tottenham Hotspur, dat door een late goal van Lucas Moura doorging naar de finale.

Eenmaal in Manchester wilde het niet vlotten voor Van de Beek. In zijn eerste seizoen kwam hij nog regelmatig in actie, maar met één goal en twee assists was hij bepaald geen sterkhouder onder coach Ole Gunnar Solskjaer.