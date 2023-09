'Britse problemen met cellenbeton spelen niet in Nederland, wel reden tot zorg'

Anders dan in het Verenigd Koninkrijk zijn er in Nederland vooralsnog geen problemen met gebouwen die gebouwd zijn met RAAC-beton ofwel cellenbeton. Er zijn alleen wel zorgen, zo blijkt uit een rondgang van de NOS.

In het VK moeten honderden scholen die tussen de jaren 50 en 80 zijn gebouwd mogelijk sluiten, omdat het RAAC-beton waarmee ze gebouwd zijn gevoelig is voor rot. Als er betonrot optreedt, bestaat de kans dat ze instorten.

Ook in Nederland in Nederland staan naoorlogse gebouwen waarin met cellenbeton is gewerkt, ook scholen. "Maar problemen zoals in Engeland, zijn bij onze leden niet bekend", zegt Bob Gieskens van VNconstructeurs, de branchevereniging voor constructeurs.

Geen paniek, wel zorgen

Ook Sander Pasterkamp, docent bouwtechniek aan de TU Delft, ziet niet direct problemen. "Cellenbeton wordt hier wel gebruikt voor dak- of gevelplaten, al is het wel op kleinere schaal dan in Engeland." Volgens hem is er geen reden tot paniek, maar zijn er wel zorgen, zegt hij.

"De veiligheid van cellenbeton valt of staat met het onderhoud. Door vocht kan schade optreden. Eerst zie je niets problematisch, dan is het opeens te laat en kan het materiaal loslaten. Cellenbeton is dus geen slecht materiaal, maar het hangt af van het onderhoud."

Ook constructeurs van bouwbedrijf Arcadis zeggen dat cellenbeton in Nederland naar hun weten geen problemen opleveren, zolang het onderhoud van bijvoorbeeld het dak goed is.

MuWi-systeem

Eerder dit jaar kwam bij een school in Rotterdam een stuk beton los. Dat kwam door een zogenaamd MuWi-systeem, waarbij de vloer bestaat uit betonnen balkjes met lichtgewicht betonnen vul-elementen.

Het MuWi-systeem is iets anders dan cellenbeton, legt docent bouwtechniek Pasterkamp uit. "Maar als de schoolbesturen in de archieven kijken naar het materiaal waarmee hun school is gebouwd, laat ze dan ook gelijk kijken of er cellenbeton is gebruikt", zegt hij.

Vorige maand verzocht demissionair minister De Jonge van Volkshuisvesting gemeentebesturen om na te gaan of schoolgebouwen in hun gemeenten een bepaalde vloeren hebben die kunnen afbrokkelen.

Extra onderzoek

Xella is de enige fabrikant van cellenbeton in Nederland. Het bedrijf is verrast door de problemen in het Verenigd Koninkrijk. "Ons materiaal wordt vooral gebruikt voor industriële hallen, distributiecentra en loodsen", zegt woordvoerder Han den Hartog. Het beton wordt ingezet om ruimten af te scheiden en voor brandwering. Problemen zijn bij hem niet bekend.

Ook andere bedrijven die werken met cellenbeton zeggen geen problemen te kennen. Of de Britse problemen met het beton aanleiding zijn voor extra onderzoek in Nederland, kan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nog niet zeggen.

"Maar we nemen geen enkel risico", laat het ministerie weten. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zeggen na te gaan of het betreffende systeem ook in Nederlandse schoolgebouwen wordt gebruikt.